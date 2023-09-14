Завозили как гуманитарку, а потом продавали ВСУ. БЭБ задержало предпринимателей, которые наживались на армии
Бюро экономической безопасности разоблачило предпринимателей, которые наживались на нуждах бойцов ВСУ и продавали военную амуницию по поддельным документам.
Как выяснили следователи, злоумышленники придумали целую схему, которая позволяла им завозить товар в льготном режиме.
Предприниматели завозили военную амуницию под видом военной помощи для ВСУ. Чтобы получить льготы на ввоз товара, злоумышленники пользовались поддельными сертификатами и врали о конечном получателе.
– По документам весь товар предназначался ВСУ. Фактически же компания построила бизнес по продаже амуниции через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины, – рассказали в БЭБ.
Отмечается, что эта схема позволила ввезти военных товаров на более 100 млн грн. Также компания уклонилась от уплаты налогов в 30 миллионов гривен при продаже товара.
Во время обысков в офисных и складских помещениях, а также торговых точках общества были изъяты шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты, общая стоимость товара составляет 40 миллионов гривен.
Финансово-хозяйственные документы подтверждают незаконную деятельность компании. Следствие продолжается, ввезенный товар арестован.
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