Завозили как гуманитарку, а потом продавали ВСУ. БЭБ задержало предпринимателей, которые наживались на армии

Бюро экономической безопасности разоблачило предпринимателей, которые наживались на нуждах бойцов ВСУ и продавали военную амуницию по поддельным документам.

Как выяснили следователи, злоумышленники придумали целую схему, которая позволяла им завозить товар в льготном режиме.

Предприниматели завозили военную амуницию под видом военной помощи для ВСУ. Чтобы получить льготы на ввоз товара, злоумышленники пользовались поддельными сертификатами и врали о конечном получателе.

Сейчас смотрят

– По документам весь товар предназначался ВСУ. Фактически же компания построила бизнес по продаже амуниции через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины, – рассказали в БЭБ.

Отмечается, что эта схема позволила ввезти военных товаров на более 100 млн грн. Также компания уклонилась от уплаты налогов в 30 миллионов гривен при продаже товара.

Во время обысков в офисных и складских помещениях, а также торговых точках общества были изъяты шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты, общая стоимость товара составляет 40 миллионов гривен.

Финансово-хозяйственные документы подтверждают незаконную деятельность компании. Следствие продолжается, ввезенный товар арестован.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.