Завозили як гуманітарку, а потім продавали ЗСУ. БЕБ затримало підприємців, які наживалися на армії
Бюро економічної безпеки викрило підприємців, які наживалися на потребах бійців ЗСУ та продавали військову амуніцію за підробними документами.
Як з’ясували слідчі, зловмисники вигадали цілу схему, яка давала їм змогу завозити товар у пільговому режимі.
Підприємці завозили військову амуніцію під виглядом військової допомоги для ЗСУ. Щоб отримати пільги на ввезення товару, зловмисники користувалися підробленими сертифікатами та брехали про кінцевого отримувача.
– За документами увесь товар призначався ЗСУ. Фактично ж компанія побудувала бізнес із продажу амуніції через мережу спеціалізованих магазинів, розташованих у кількох регіонах України, – розповіли у БЕБ.
Зазначається, що ця схема дала змогу ввезти військових товарів на понад 100 млн грн. Також компанія ухилилася від сплати податків у 30 млн грн під час продажу товару.
Під час обшуків в офісних й складських приміщеннях, а також торгових точках товариства було вилучено шоломи, балістичні плити та бронежилети різного класу захисту, загальна вартість товару становить 40 млн грн.
Фінансово-господарські документи підтверджують незаконну діяльність компанії. Слідство триває, ввезений товар заарештовано.
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