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Валентина Летяк, редактор ленты

Впервые за полгода РФ нанесла удар по энергообъектам: что известно о последствиях

Впервые за полгода РФ нанесла удар по энергообъектам: что известно о последствиях
Фото: Depositphotos

Ночью 21 сентября РФ впервые за последние 6 месяцев нанесла ракетный удар по энергосистеме Украины, есть повреждения объектов в западном и центральном регионах.

По данным Укрэнерго, в результате атаки были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.

— Сейчас работа магистральных сетей в регионах восстановлена, продолжается запитка бытовых потребителей в сетях облэнерго, — сообщают энергетики.

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Во время ракетной атаки повреждены также сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, над их восстановлением работают бригады ремонтников.

В то же время в Укрэнерго отмечают, что рано говорить о начале новой террористической кампании РФ против гражданской инфраструктуры и отмечают, что по состоянию на сегодняшний день есть импорт электроэнергии из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову.

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обстріл україни 21 вересня

21 сентября РФ выпустила по Украине 43 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Наша ПВО уничтожила 36 воздушных целей.

Однако, к сожалению, есть раненые и разрушения из-за падения обломков.

Война в Украине, Энергетика, Ракетные удары России, Російська агресія, Укренерго
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