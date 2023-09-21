Впервые за полгода РФ нанесла удар по энергообъектам: что известно о последствиях
Ночью 21 сентября РФ впервые за последние 6 месяцев нанесла ракетный удар по энергосистеме Украины, есть повреждения объектов в западном и центральном регионах.
По данным Укрэнерго, в результате атаки были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях.
— Сейчас работа магистральных сетей в регионах восстановлена, продолжается запитка бытовых потребителей в сетях облэнерго, — сообщают энергетики.
Во время ракетной атаки повреждены также сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, над их восстановлением работают бригады ремонтников.
В то же время в Укрэнерго отмечают, что рано говорить о начале новой террористической кампании РФ против гражданской инфраструктуры и отмечают, что по состоянию на сегодняшний день есть импорт электроэнергии из Словакии и экспорт в Словакию и Молдову.
21 сентября РФ выпустила по Украине 43 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Наша ПВО уничтожила 36 воздушных целей.
Однако, к сожалению, есть раненые и разрушения из-за падения обломков.
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко