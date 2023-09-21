Уперше за пів року РФ завдала удару по енергооб’єктах: що відомо про наслідки
Уночі 21 вересня РФ вперше за останні 6 місяців завдала ракетного удару по енергосистемі України, є пошкодження об’єктів у західному та центральному регіонах.
За даними Укренерго, внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів у Рівненській і Житомирській областях.
– Наразі роботу магістральних мереж у регіонах відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, – повідомляють енергетики.
Під час ракетної атаки пошкоджено також мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях, над їхнім відновленням працюють бригади ремонтників.
Водночас в Укренерго зауважують, що зарано говорити про початок нової терористичної кампанії РФ проти цивільної інфраструктури і наголошують, що станом на сьогодні наявний імпорт електроенергії зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови.
21 вересня РФ випустила по Україні 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Наша ППО знищила 36 повітряних цілей.
Проте, на жаль, є поранені та руйнування через падіння уламків.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко