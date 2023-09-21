Уперше за пів року РФ завдала удару по енергооб’єктах: що відомо про наслідки

Уночі 21 вересня РФ вперше за останні 6 місяців завдала ракетного удару по енергосистемі України, є пошкодження об’єктів у західному та центральному регіонах.

За даними Укренерго, внаслідок атаки було частково знеструмлено споживачів у Рівненській і Житомирській областях.

– Наразі роботу магістральних мереж у регіонах відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго, – повідомляють енергетики.

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Під час ракетної атаки пошкоджено також мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській та Харківській областях, над їхнім відновленням працюють бригади ремонтників.

Водночас в Укренерго зауважують, що зарано говорити про початок нової терористичної кампанії РФ проти цивільної інфраструктури і наголошують, що станом на сьогодні наявний імпорт електроенергії зі Словаччини та експорт до Словаччини та Молдови.

21 вересня РФ випустила по Україні 43 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Наша ППО знищила 36 повітряних цілей.

Проте, на жаль, є поранені та руйнування через падіння уламків.

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