Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
Ночью 21 сентября РФ атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
В целом зафиксированы пуски 43 ракет с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Наша ПВО уничтожила 36 воздушных целей, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, оккупанты запускали ракеты в несколько волн и с разных направлений. При этом они постоянно меняли курс.
Для отражения ракетной атаки привлекались зенитно-ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил ВСУ, мобильные огневые группы и другие средства.
Залужный также отметил, что в 06:00 враг нанес удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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