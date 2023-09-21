Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный

ППО, ракета, ракети
Фото: Факти ICTV

Ночью 21 сентября РФ атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В целом зафиксированы пуски 43 ракет с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Наша ПВО уничтожила 36 воздушных целей, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, оккупанты запускали ракеты в несколько волн и с разных направлений. При этом они постоянно меняли курс.

Сейчас смотрят

Для отражения ракетной атаки привлекались зенитно-ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил ВСУ, мобильные огневые группы и другие средства.

Залужный также отметил, что в 06:00 враг нанес удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

Читайте также
В Киеве обломки сбитых ракет упали в нескольких районах города: семь человек пострадали
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Валерий Залужный, ВСУ, Повітряні сили України, Ракетные удары России, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Разрушены отель, склады, жилые дома, ранены люди: ночью РФ запустила по Украине 43 ракеты
обстріл україни 21 вересня
Удар ракетами по Ровно: часть района – без света
Обстріл Рівного 21 вересня 2023
Россия атаковала Украину в несколько волн десятками ракет из разных направлений — Игнат
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
Ночью россияне обстреляли общежитие и жилой дом в Херсоне: погибли двое мужчин и женщина
обстріл гуртожитку херсона
В Вишневом обломки ракеты упали на здание предприятия: есть раненые
приліт у Вишневому

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь