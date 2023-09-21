Во время массированной атаки силы ПВО уничтожили 36 из 43 крылатых ракет — Залужный

Ночью 21 сентября РФ атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

В целом зафиксированы пуски 43 ракет с 10 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района западнее Энгельса. Наша ПВО уничтожила 36 воздушных целей, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, оккупанты запускали ракеты в несколько волн и с разных направлений. При этом они постоянно меняли курс.

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Для отражения ракетной атаки привлекались зенитно-ракетные войска, истребительная авиация Воздушных сил ВСУ, мобильные огневые группы и другие средства.

Залужный также отметил, что в 06:00 враг нанес удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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