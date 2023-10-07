В Миргороде прогремели взрывы: что говорят в ВСУ
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного.
Перед этим на Полтавщине была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали перед этим, что в четырех областях, включая Полтавскую, существует ракетная опасность.
Начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин подтвердил, что Россия атаковала Миргородский район региона.
— Враг атаковал Полтавскую область. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется, — написал он.
По предварительной информации погибших или пострадавших нет, добавил Лунин.
Напомним, в прошлый раз Россия наносила удары по Миргороду, что на Полтавщине, в ночь на 10 июня. Тогда оккупанты атаковали военный аэродром, в результате чего были зафиксированы повреждения.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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