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Илья Нежигай, редактор ленты

В Миргороде прогремели взрывы: что говорят в ВСУ

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Фото: Getty Images

В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и корреспонденты Общественного.

Перед этим на Полтавщине была объявлена воздушная тревога.

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В Воздушных силах ВСУ предупреждали перед этим, что в четырех областях, включая Полтавскую, существует ракетная опасность.

Начальник Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин подтвердил, что Россия атаковала Миргородский район региона.

— Враг атаковал Полтавскую область. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется, — написал он.

По предварительной информации погибших или пострадавших нет, добавил Лунин.

Напомним, в прошлый раз Россия наносила удары по Миргороду, что на Полтавщине, в ночь на 10 июня. Тогда оккупанты атаковали военный аэродром, в результате чего были зафиксированы повреждения.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 591-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Миргород, Полтавская область
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