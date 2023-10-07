У Миргороді пролунали вибухи: що кажуть у ЗСУ
У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.
Перед цим на Полтавщині була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали перед цим, що в чотирьох областях, включно із Полтавською, існує ракетна небезпека.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін підтвердив, що Росія атакувала Миргородський район регіону.
– Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується, – написав він.
За попередньою інформацією загиблих чи постраждалих немає, додав Лунін.
Нагадаємо, минулого разу Росія завдавала ударів по Миргороду, що на Полтавщині, в ніч на 10 червня. Тоді окупанти атакували військовий аеродром, внаслідок чого були зафіксовані пошкодження.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька