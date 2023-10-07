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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Миргороді пролунали вибухи: що кажуть у ЗСУ

вибух дим
Фото: Getty Images

У Миргороді Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та кореспонденти Суспільного.

Перед цим на Полтавщині була оголошена повітряна тривога.

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У Повітряних силах ЗСУ попереджали перед цим, що в чотирьох областях, включно із Полтавською, існує ракетна небезпека.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін підтвердив, що Росія атакувала Миргородський район регіону.

– Ворог атакував Полтавщину. Під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху в Миргородському районі. Інформація щодо ворожих влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі зʼясовується, – написав він.

За попередньою інформацією загиблих чи постраждалих немає, додав Лунін.

Нагадаємо, минулого разу Росія завдавала ударів по Миргороду, що на Полтавщині, в ніч на 10 червня. Тоді окупанти атакували військовий аеродром, внаслідок чого були зафіксовані пошкодження.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 591-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область
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