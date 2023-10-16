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В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы

ППО, ракета, ракети
Фото: Getty Images

Мониторинговые паблики сообщают о звуках взрывов в Днепре и Миргороде. Также громко в Кропивницком и Запорожье. Официального подтверждения пока нет.

Перед этим Воздушные силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.

В то же время, по информации ВС, есть угроза применения Шахедов. Они движутся в сторону Николаева.

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— Несколько групп Шахедов с Херсонщины в направлении Николаевщины! — говорится в сообщении.

Кроме того, Воздушные силы предостерегают, что ракеты на Сумщине движутся в западном направлении, а на Полтавщине — в сторону Миргорода.

Также в пабликах пишут, что в сторону Запорожья были зафиксированы пуски С-300, после чего в городе прогремели взрывы.

Напомним, что ночью 10 июня российские военные ракетами и дронами атаковали военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Там есть повреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, вибух у Кропивницькому, Днепр, Кропивницкий, Миргород, Полтавская область, Ракета
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