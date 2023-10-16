В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мониторинговые паблики сообщают о звуках взрывов в Днепре и Миргороде. Также громко в Кропивницком и Запорожье. Официального подтверждения пока нет.
Перед этим Воздушные силы ВС Украины предупреждали о ракетной опасности.
В то же время, по информации ВС, есть угроза применения Шахедов. Они движутся в сторону Николаева.
— Несколько групп Шахедов с Херсонщины в направлении Николаевщины! — говорится в сообщении.
Кроме того, Воздушные силы предостерегают, что ракеты на Сумщине движутся в западном направлении, а на Полтавщине — в сторону Миргорода.
Также в пабликах пишут, что в сторону Запорожья были зафиксированы пуски С-300, после чего в городе прогремели взрывы.
Напомним, что ночью 10 июня российские военные ракетами и дронами атаковали военный аэродром в Миргороде Полтавской области. Там есть повреждения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 599-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Загрузка
Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.Владислав Круглов