У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи
Моніторингові пабліки повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Миргороді. Також гучно було у Кропивницькому та Запоріжжі. Офіційного підтвердження поки що немає.
Перед цим Повітряні сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.
За інформацією ПС, є загроза застосування Шахедів. Вони рухаються у бік Миколаєва.
– Кілька груп Шахедів з Херсонщини у напрямку Миколаївщини! – йдеться у повідомленні.
Крім того, Повітряні Сили застерігають, що ракети на Сумщині рухаються у західному напрямку, а на Полтавщині – у бік Миргорода.
Також на пабліках пишуть, що у бік Запоріжжя були зафіксовані пуски С-300, після чого у місті пролунали вибухи.
Нагадаємо, що вночі 10 червня російські військові ракетами і дронами атакували військовий аеродром у Миргороді Полтавської області. Там є пошкодження.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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