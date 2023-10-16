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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Миргороді, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому пролунали вибухи

ППО, ракета, ракети
Фото: Getty Images

Моніторингові пабліки повідомляють про звуки вибухів у Дніпрі та Миргороді. Також гучно було у Кропивницькому та Запоріжжі. Офіційного підтвердження поки що немає.

Перед цим Повітряні сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

За інформацією ПС, є загроза застосування Шахедів. Вони рухаються у бік Миколаєва.

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– Кілька груп Шахедів з Херсонщини у напрямку Миколаївщини! – йдеться у повідомленні.

Крім того, Повітряні Сили застерігають, що ракети на Сумщині рухаються у західному напрямку, а на Полтавщині – у бік Миргорода.

Також на пабліках пишуть, що у бік Запоріжжя були зафіксовані пуски С-300, після чого у місті пролунали вибухи.

Нагадаємо, що вночі 10 червня російські військові ракетами і дронами атакували військовий аеродром у Миргороді Полтавської області. Там є пошкодження.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, вибух у Кропивницькому, Дніпро, Кропивницький, Миргород, Полтавська область, Ракета
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