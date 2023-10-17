Зашел в гости и изнасиловал ребенка: на Буковине к 10 годам приговорили мужчину

На Буковине мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, за что его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Преступление в отношении дочери своих знакомых, у которых временно проживал, совершил житель Днестровского района. Это произошло в конце октября 2022 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и применил против ребенка физическое насилие.

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— При поддержании публичного обвинения ювенальных прокуроров Черновицкой областной прокуратуры житель Днестровского района осужден за изнасилование 14-летней девушки (ч. 3 ст. 152 УК Украины), — сообщают в прокуратуре.

Мужчина свою вину не признал, однако суд, оценив предоставленные доказательства, вынес ему приговор в инкриминируемом правонарушении.

Сейчас он находится под стражей.

К слову, в Киеве оперативники задержали двух подозреваемых, которые до смерти избили мужчину.

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