Зайшов у гості та зґвалтував дитину: на Буковині до 10 років засудили чоловіка

На Буковині чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку, через що його засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Злочин щодо доньки своїх знайомих, у яких тимчасово проживав, скоїв житель Дністровського району. Це сталося наприкінці жовтня 2022 року. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та застосував проти дитини фізичне насильство.

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– За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жителя Дністровського району засуджено за зґвалтування 14-річної дівчинки (ч. 3 ст. 152 КК України), – повідомляють у прокуратурі.

Чоловік свою провину не визнав, проте суд, оцінивши надані докази, виніс вирок в інкримінованому правопорушенні.

Зараз злочинець перебуває під вартою.

До речі, у Києві оперативники затримали двох підозрюваних, які до смерті побили чоловіка.

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