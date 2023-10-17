Зайшов у гості та зґвалтував дитину: на Буковині до 10 років засудили чоловіка
На Буковині чоловік зґвалтував 14-річну дівчинку, через що його засудили до 10 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
Злочин щодо доньки своїх знайомих, у яких тимчасово проживав, скоїв житель Дністровського району. Це сталося наприкінці жовтня 2022 року. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та застосував проти дитини фізичне насильство.
– За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури жителя Дністровського району засуджено за зґвалтування 14-річної дівчинки (ч. 3 ст. 152 КК України), – повідомляють у прокуратурі.
Чоловік свою провину не визнав, проте суд, оцінивши надані докази, виніс вирок в інкримінованому правопорушенні.
Зараз злочинець перебуває під вартою.
До речі, у Києві оперативники затримали двох підозрюваних, які до смерті побили чоловіка.
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