Зажимали пальцы гвоздодерами: в Киеве двое мужчин до смерти замучили знакомого

В Киеве оперативники задержали двух подозреваемых, которые до смерти избили мужчину.

Как информирует ГУ Нацполиции в городе Киеве, нападение на потерпевшего произошло с целью завладения его ценными вещами и деньгами.

Отмечается, что злоумышленники нанесли мужчине многочисленные удары, зажимали пальцы гвоздодерами, а затем перенесли тело под забор, забросав мусором.

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— В дежурную часть Дарницкого управления полиции от заявительницы поступила информация об обнаружении мертвым мужчины на улице Канальной. На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. При осмотре потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. Впоследствии вскрытие тела показало, что смерть мужчины наступила в результате полученных травм, — говорится в сообщении.

Как стало известно, погибший — уроженец Сумщины, который приехал в Киев на заработки. В тот день потерпевший вместе со знакомым как раз купил алкогольные напитки, а по дороге из магазина они встретили еще двух товарищей, которые пригласили их на застолье в строительный вагончик.

— Впоследствии между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое фигурантов, 37 и 46 лет, избили сумчанина. В дальнейшем они узнали, что потерпевший имеет при себе мобильный телефон и банковскую карточку, на которой, вероятно, могут быть деньги. Чтобы получить пароль от карты, нападавшие начали зажимать ему пальцы гвоздодерами, — сообщил начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудим.

От полученных травм мужчина потерял сознание, поэтому злоумышленники бросили его вниз из вагончика, который расположен на высоте около 1,5 метра от земли. После падения потерпевший перестал подавать признаки жизни. С целью сокрытия следов преступления нарушители перетащили тело мужчины под забор местного предприятия и забросали мусором.

Фигурантов преступления задержали и сообщили им о подозрении в совершении особо тяжкого преступления. Им грозит пожизненное заключение.

На время досудебного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник : Нацполиция

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