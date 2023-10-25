ДТП в центре Киева: Toyota наехала на двух людей на остановке и перевернулась
В Киеве на улице Большая Васильковская днем 25 октября произошло ДТП с пострадавшими. Автомобиль Toyota Avensis не справился с управлением, наехал на двух пешеходов, которые стояли на остановке общественного транспорта, и перевернулся.
Пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, сейчас врачи оказывают им помощь.
А 27-летнему водителю иномарки уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Его проверка на состояние опьянения с помощью драгера показала, что он был трезв.
По факту ДТП открыто производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм совершения ДТП.
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