Во Львовской области произошло смертельное ДТП: среди пострадавших может быть экс-глава МИД Грузии

Накануне около 16:10 на трассе Львов-Чоп недалеко от города Буск Золочевского района Львовской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации от правоохранителей, столкнулись автомобили Hyundai Accent, которым управляла 53-летняя жительница города Киев и Audi под управлением 36-летнего львовянина.

В результате столкновения водитель Hyundai Accent от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель и пассажирка Audi, 46-летняя иностранка, получили телесные повреждения — их госпитализировали.

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