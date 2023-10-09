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Марта Бондаренко, редактор ленты

Во Львовской области произошло смертельное ДТП: среди пострадавших может быть экс-глава МИД Грузии

ДТП Львівська обл
Фото: Нацполиция

Накануне около 16:10 на трассе Львов-Чоп недалеко от города Буск Золочевского района Львовской области произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации от правоохранителей, столкнулись автомобили Hyundai Accent, которым управляла 53-летняя жительница города Киев и Audi под управлением 36-летнего львовянина.

В результате столкновения водитель Hyundai Accent от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель и пассажирка Audi, 46-летняя иностранка, получили телесные повреждения — их госпитализировали.

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По факту дорожно-транспортного происшествия следователи отдела открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

ДТП Львівська обл
Во Львовской области произошло смертельное ДТП: среди пострадавших может быть экс-глава МИД Грузии
ДТП Львівська обл
Во Львовской области произошло смертельное ДТП: среди пострадавших может быть экс-глава МИД Грузии

Канал 24 со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что иностранкой из Audi является бывшая глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили. С 2017 года она возглавляет Антикоррупционную инициативу Европейского Союза в Украине.

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Источник: Нацполиция, 24 канал
ДТП, Львовская область
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