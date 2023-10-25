ДТП у центрі Києва: Toyota наїхала на двох людей на зупинці та перекинулася
У Києві на вулиці Велика Васильківська вдень 25 жовтня сталася ДТП з потерпілими. Автомобіль Toyota Avensis не впорався з кермуванням, наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту, і перекинувся.
Потерпілі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі лікарі надають їм допомогу.
А 27-річному водію іномарки вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Його перевірка на стан сп’яніння за допомогою драгера показала, що він був тверезий.
За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Правоохоронці встановлюють всі обставини і механізм вчинення ДТП.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк