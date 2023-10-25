ДТП у центрі Києва: Toyota наїхала на двох людей на зупинці та перекинулася

У Києві на вулиці Велика Васильківська вдень 25 жовтня сталася ДТП з потерпілими. Автомобіль Toyota Avensis не впорався з кермуванням, наїхав на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту, і перекинувся.

Потерпілі дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі лікарі надають їм допомогу.

А 27-річному водію іномарки вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Його перевірка на стан сп’яніння за допомогою драгера показала, що він був тверезий.

За фактом ДТП відкрито провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Правоохоронці встановлюють всі обставини і механізм вчинення ДТП.

Джерело : Нацполіція

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