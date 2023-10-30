Оккупанты обстреляли автобус с пассажирами в Херсоне: четверо раненых

В понедельник, 30 октября, российские оккупанты обстреляли маршрутный автобус в Херсоне.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, предварительно известно по меньшей мере о четырех пострадавших.

— Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Информация уточняется, — отметил он.

Напомним, сегодня около полуночи российская армия с временно оккупированного левого берега обстреляла Центральный район Херсона. Погибла женщина, три человека получили ранения. Повреждены жилые многоэтажки.

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Фото: Александр Прокудин

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