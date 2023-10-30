Окупанти обстріляли автобус із пасажирами у Херсоні: четверо поранених

У понеділок, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.

– Одна жінка у тяжкому стані. Інформація уточнюється, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні близько опівночі російська армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Загинула жінка, троє людей зазнали поранень. Пошкоджено житлові багатоповерхівки.

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Фото: Олександр Прокудін

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