Окупанти обстріляли автобус із пасажирами у Херсоні: четверо поранених
У понеділок, 30 жовтня, російські окупанти обстріляли маршрутний автобус у Херсоні.
Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, попередньо відомо про щонайменше чотирьох постраждалих.
– Одна жінка у тяжкому стані. Інформація уточнюється, – зазначив він.
Нагадаємо, сьогодні близько опівночі російська армія з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Центральний район Херсона. Загинула жінка, троє людей зазнали поранень. Пошкоджено житлові багатоповерхівки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Олександр Прокудін
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