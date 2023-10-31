В Польше задержали украинцев, у которых на балконе обнаружили тело младенца

В Польше в городе Гдыня на балконе полиция обнаружила останки новорожденного малыша. Там началось резонансное расследование, в рамках которого задержали двух граждан Украины.

По данным польских изданий, именно у этих двух украинцев на балконе обнаружили останки младенца. В полиции не исключают версию, что малыш мог родиться уже мертвым. В вероятном убийстве подозревают возможных родителей ребенка.

Двум украинцам, 44-летней женщине и 43-летнему мужчине предъявили обвинение в надругательстве над телом. Им грозит до двух лет тюремного заключения. Однако они виновными себя не считают.

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Прокурор Мариуш Душинский из Региональной прокуратуры в Гданьске поделился, что это были останки маленького мальчика, который родился на восьмом месяце беременности. По результатам вскрытия стало известно, что после рождения малыш очень короткое время или совсем не дышал.

По словам прокурора, пока нельзя окончательно подтвердить, родился ли мальчик живым, поскольку еще не готовы все результаты экспертиз. Необходимо сначала провести гистопатологические исследования секций внутренних органов, чтобы установить причину смерти.

После получения результатов прокурор сможет прокомментировать причину смерти. Во время осмотра эксперт не обнаружил травм в теле, внутренних органах или скелете, то есть нет очевидных признаков насильственной смерти.

Однако уже готов предварительный вывод о смерти малыша. Прокуратура предъявила обвинение двум украинцам в надругательстве над трупом ребенка. Родителям младенца грозит до двух лет лишения свободы. Им запретили выезжать с территории Польши.

Источник : Польское радио

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