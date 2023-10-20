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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Житомирской области крестный несколько лет насиловал двух сестричек

В Житомирской области крестный несколько лет насиловал двух сестричек
Фото: Depositphotos

В Житомирской области приговорили к 15 годам тюремного заключения горе-крестного за изнасилование и развращение своих двух малолетних крестниц. На время преступления жителю Коростышева было 47 лет.

По данным Житомирской областной прокуратуры, мужчина в течение нескольких лет насиловал и развращал двух маленьких сестричек. Он совершал сексуальное надругательство над детьми, когда приезжал в соседний район, где проживала семья.

Иногда гражданин забирал крестниц к себе домой “погостить”. В прокуратуре утверждают, что крестный использовал беспомощное состояние несовершеннолетних. Он запугивал детей и “задабривал” подарками.

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В частности, мужчина покупал своим крестницам мобильные телефоны, планшет, одежду, обувь, а также давал деньги, чтобы они никому и ничего не рассказали. В суде свою вину осужденный не признал.

Его виновность в совершении особо тяжких преступлений доказана полностью благодаря собранным доказательствам, многочисленным показаниям свидетелей и потерпевших, выводам экспертиз, в частности, судебно-психиатрических.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и развращении малолетних, совершенных повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины).

Он приговорен к тюремному заключению на 15 лет. Со дня задержания горе-крестный взят под стражу, где он будет находиться до вступления приговора в силу.

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Источник: Житомирская областная прокуратура

Житомирская область, Изнасилование, Прокуратура
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