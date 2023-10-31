У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти

У Польщі в місті Ґдиня на балконі поліція виявила останки новонародженого малюка. Там розпочалося резонансне розслідування, в рамках якого затримали двох громадян України.

За даними польських видань, саме у цих двох українців на балконі виявили останки немовляти. У поліції не відкидають версію, що малюк міг народитися вже мертвим. У ймовірному вбивстві підозрюють можливих батьків дитини.

Двом українцям, 44-річній жінці та 43-річному чоловікові висунули обвинувачення у нарузі над тілом. Їм загрожує до двох років тюремного ув’язнення. Однак вони винними себе не вважають.

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Прокурор Маріуш Душинський з Регіональної прокуратури у Гданську поділився, що це були останки маленького хлопчика, який народився на восьмому місяці вагітності. За результатами розтину стало відомо, що після народження малюк дуже короткий час або зовсім не дихав.

За словами прокурора, поки що не можна остаточно підтвердити, чи народився хлопчик живим, оскільки ще не готові всі результати експертиз. Необхідно спочатку провести гістопатологічні дослідження секцій внутрішніх органів, щоб встановити причину смерті.

Після отримання результатів прокурор зможе прокоментувати причину смерті. Під час огляду експерт не виявив травм у тілі, внутрішніх органах чи скелеті, тобто немає очевидних ознак насильницької смерті.

Проте вже готовий попередній висновок про смерть малюка. Прокуратура висунула звинувачення двом українцям у нарузі над трупом дитини. Батькам немовляти загрожує до двох років позбавлення волі. Їм заборонили виїжджати з території Польщі.

Джерело : Польське радіо

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