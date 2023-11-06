В Черкасской области 17-летний подросток на авто сбил двух детей. 9-летний мальчик скончался на месте

В Черкасской области 17-летний подросток на авто сбил двух детей на велосипеде. 9-летний мальчик скончался на месте, его сестренку госпитализировали.

Как рассказали правоохранители, происшествие произошло сегодня, около 12:00 часов в городе Шпола Звенигородского района.

– Предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по улице Лозоватской, совершил наезд на двух детей, 9 и 11 лет, которые ехали на велосипедах, – говорится в сообщении.

В результате аварии, мальчик скончался на месте еще до приезда медиков и полиции. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу.

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Несовершеннолетние, водитель и двое пассажиров, не пострадали.

Наказание для водителя

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.

Водителя задержали в процессуальном порядке.

Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник : Нацполиция

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