В Черкасской области 17-летний подросток на авто сбил двух детей. 9-летний мальчик скончался на месте
В Черкасской области 17-летний подросток на авто сбил двух детей на велосипеде. 9-летний мальчик скончался на месте, его сестренку госпитализировали.
Как рассказали правоохранители, происшествие произошло сегодня, около 12:00 часов в городе Шпола Звенигородского района.
– Предварительно установлено, что 17-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь по улице Лозоватской, совершил наезд на двух детей, 9 и 11 лет, которые ехали на велосипедах, – говорится в сообщении.
В результате аварии, мальчик скончался на месте еще до приезда медиков и полиции. 11-летнюю девочку госпитализировали в больницу.
Несовершеннолетние, водитель и двое пассажиров, не пострадали.
Наказание для водителя
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ.
Водителя задержали в процессуальном порядке.
Автомобиль изъяли и поместили на штрафплощадку. Досудебное расследование продолжается. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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