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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці

дтп
Фото: Нацполіція

На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей на велосипеді. 9-річний хлопчик помер на місці, його сестричку госпіталізували.

Як розповіли правоохоронці, подія сталася сьогодні, близько 12:00 години в місті Шпола Звенигородського району.

– Попередньо встановлено, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, скоїв наїзд на двох дітей, 9 та 11 років, які їхали на велосипедах, – йдеться у повідомленні. 

Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.

Зараз дивляться

Неповнолітні, водій і двоє пасажирів, не постраждали.

На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці

Покарання для водія

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Водія затримали у процесуальному порядку.

Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Повні обставини ДТП встановлюють.

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Джерело: Нацполіція
Аварія, ДТП, Черкащина
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