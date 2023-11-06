На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей. 9-річний хлопчик помер на місці
На Черкащині 17-річний підліток на авто збив двох дітей на велосипеді. 9-річний хлопчик помер на місці, його сестричку госпіталізували.
Як розповіли правоохоронці, подія сталася сьогодні, близько 12:00 години в місті Шпола Звенигородського району.
– Попередньо встановлено, що 17-річний водій автомобіля Honda Civic, рухаючись вулицею Лозоватською, скоїв наїзд на двох дітей, 9 та 11 років, які їхали на велосипедах, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок аварії, хлопчик помер на місці ще до приїзду медиків та поліції. 11-річну дівчинку госпіталізували до лікарні.
Неповнолітні, водій і двоє пасажирів, не постраждали.
Покарання для водія
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.
Водія затримали у процесуальному порядку.
Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик. Досудове розслідування триває. Повні обставини ДТП встановлюють.
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