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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В оккупированном Крыму прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

В оккупированном Крыму прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
Фото: Факти ICTV

Во временно оккупированном Крыму в городах Саки Евпаторийского района и Севастополе в среду, 17 января, были слышны взрывы.

Об этом сообщают местные жители и ряд Telegram-каналов.

Также сообщалось, что над Феодосией виднелась дымовая завеса.

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Перед этим на оккупированном полуострове объявили воздушную тревогу, а также перекрыли движение по так называемому Крымскому мосту.

Российский приспешник в оккупированном Севастополе Михаил Развожаев объявил в 15:43 о воздушной тревоге. Отбой был уже в 16:06.

Он заявил, что дым, который очевидцы видели в районе Севастопольской бухты, это якобы следствие использования военными средств маскировки.

Недавно стало известно, что во время атаки на военный аэродром Саки во временно оккупированном Крыму ночью 6 января ВСУ ликвидировали заместителя командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка РФ подполковника Александра Чернобрового.

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Война в Украине, Взрыв, Крым
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