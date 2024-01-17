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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В окупованому Криму пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги

В окупованому Криму пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Криму у містах Саки Євпаторійського району та Севастополі у середу, 17 січня, було чути вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі та низка Telegram-каналів.

Також повідомлялося, що над Феодосією виднілася димова завіса.

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Перед цим на окупованому півострові оголосили повітряну тривогу, а також перекрили рух так званим Кримським мостом.

Російський посіпака в окупованому Севастополі Михайло Развожаєв оголосив о 15:43 про повітряну тривогу. Відбій був вже о 16:06.

Він заявив, що дим, який очевидці бачили у районі Севастопольської бухти, це нібито наслідок використання військовими засобів маскування.

Нещодавно стало відомо, що під час атаки на військовий аеродром Саки в тимчасово окупованому Криму вночі 6 січня ЗСУ ліквідували заступника командира 43 окремого морського штурмового авіаційного полку РФ підполковника Олександра Чорнобривого.

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Війна в Україні, Вибух, Крим
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