Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Сегодня ночью 11 февраля российские военные атаковали Николаев дронами-камикадзе. Есть разрушения и раненый.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
По его словам, в результате попаданий ударных БпЛА произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Огонь оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.
Ранения средней степени тяжести получил мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
По словам мэра, в частном секторе работают коммунальщики — зашивают поврежденные окна, выдают людям пленку и брезент. На некоторых домах нужно демонтировать поврежденную кровлю.
Повторные взрывы в Николаеве
В 00:09, 00:27, 00:33 и 00:48 11 февраля прогремел новые взрывы.
В Воздушных силах заявляли, что группы беспилотников врага летят на город, в основном, с востока. Также БпЛА РФ присутствуют в области.
Повторные взрывы власти города и области пока не комментировали.
Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 717-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Александр Сенкевич