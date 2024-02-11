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Илья Нежигай, редактор ленты

Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина

Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина

Сегодня ночью 11 февраля российские военные атаковали Николаев дронами-камикадзе. Есть разрушения и раненый.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в результате попаданий ударных БпЛА произошел пожар на открытой территории инфраструктурного объекта. Огонь оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

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Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

Ранения средней степени тяжести получил мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина
Взрывы в Николаеве: дроны атаковали объект инфраструктуры, ранен мужчина

По словам мэра, в частном секторе работают коммунальщики — зашивают поврежденные окна, выдают людям пленку и брезент. На некоторых домах нужно демонтировать поврежденную кровлю.

Повторные взрывы в Николаеве

В 00:09, 00:27, 00:33 и 00:48 11 февраля прогремел новые взрывы.

В Воздушных силах заявляли, что группы беспилотников врага летят на город, в основном, с востока. Также БпЛА РФ присутствуют в области.

Повторные взрывы власти города и области пока не комментировали.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 717-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Александр Сенкевич

Война в Украине, Взрыв, Николаев
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