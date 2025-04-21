СБУ задержала агента ГРУ, которая готовила удары по аэродромам ВСУ на Западе Украины

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 26-летнюю жительницу Хмельницкой области, которая работала на российскую военную разведку, более известную как ГРУ. Женщина собирала информацию для подготовки ударов дронами и ракетами по украинским военным объектам в западных областях.

Об этом говорится в пресс-службах СБУ и Офиса генерального прокурора.

В Хмельницкой области задержана предательница

Женщина с наркотической зависимостью искала легкий заработок в Telegram. Именно там ее заметили российские спецслужбы и завербовали дистанционно. Их общение началось в марте 2025 года.

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Российские спецслужбы интересовались прежде всего аэродромами и складами, где хранится оружие, боеприпасы и амуниция украинских военных.

Одной из задач подозреваемой было слежение за военным аэродромом в западном регионе Украины.

Для этого она за деньги оккупантов арендовала квартиру вблизи логистического центра ВСУ. Из окна этого помещения предательница наблюдала за движением техники — фиксировала время ее прибытия и график обслуживания.

Записи фигурантка делала на мобильный телефон и передавала своему куратору.

Кроме того, из арендованной квартиры она следила за мобильными огневыми группами, которые защищают небо логистической базы.

Россияне планировали использовать эту информацию, чтобы обойти украинскую ПВО и ударить в момент, когда на базе будет больше всего техники и личного состава.

Однако планы врага были сорваны сотрудниками СБУ. Служба безопасности разоблачила и задержала предательницу в арендованном помещении.

Во время задержания у нее был изъят мобильный телефон, через который она поддерживала связь с российской военной разведкой.

Ей объявили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Сейчас она под стражей. Женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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