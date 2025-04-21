Серия взрывов в Черкассах: уничтожено 8 дронов, поврежден объект инфраструктуры
Восемь российских ударных дронов ликвидировали защитники неба во время утренней воздушной тревоги в Черкасской области.
Обновлено в 08:00. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.
Взрывы в Черкассах 21 апреля: что известно
Взрывы в Черкассах 21 апреля начали греметь еще в полшестого утра.
За 15 минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что к городу летят вражеские беспилотники, и призвали людей не покидать укрытий.
После отбоя стало известно, что силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь беспилотников.
Обстрелом поврежден объект инфраструктуры.
Местные жители о разрушении своего имущества в данный момент не сообщали.
Обследование территории продолжается.
К счастью, люди во время утренних взрывов в Черкассах уцелели.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец