Серия взрывов в Черкассах: уничтожено 8 дронов, поврежден объект инфраструктуры

Восемь российских ударных дронов ликвидировали защитники неба во время утренней воздушной тревоги в Черкасской области.

Обновлено в 08:00. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Игорь Табурец.

Взрывы в Черкассах 21 апреля: что известно

Взрывы в Черкассах 21 апреля начали греметь еще в полшестого утра.

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За 15 минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что к городу летят вражеские беспилотники, и призвали людей не покидать укрытий.

После отбоя стало известно, что силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать восемь беспилотников.

Обстрелом поврежден объект инфраструктуры.

Местные жители о разрушении своего имущества в данный момент не сообщали.

Обследование территории продолжается.

К счастью, люди во время утренних взрывов в Черкассах уцелели.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 153-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Игорь Табурец

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