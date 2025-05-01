Задержан мужчина, который пытался похитить шестилетнюю девочку на Киевщине
Задержан 39-летний ранее судимый житель Киевской области за попытку похищения шестилетней девочки.
Попытка похищения ребенка на Киевщине
Как сообщает Киевская областная прокуратура, подозреваемый в одном из сел Фастовского района, находясь за рулем автомобиля, заметил шестилетнюю девочку, которая шла по улице без сопровождения взрослых.
По данным следствия, мужчина подъехал к ребенку, схватил и затащил девочку в салон авто, закрыл ей рот рукой, чтобы она не смогла позвать на помощь.
Однако ребенку удалось вырваться из автомобиля и убежать.
Ранее судимому 39-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении законченного покушения на незаконное лишение свободы и похищение малолетней девочки (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины).
Мужчину задержали правоохранители. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сейчас следователи проверяют причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям на территории Киевской области.
Фото: Киевская областная прокуратура