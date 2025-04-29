Летом РФ хочет принудительно вывезти и депортировать тысячи украинских детей – ISW

Летом 2025 года Россия готовится нарастить масштабы принудительного вывоза и депортации украинских детей.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW – о принудительном вывозе и депортации украинских детей

Американские аналитики еще раньше предполагали, что россияне в 2025 году намерены депортировать 2 тыс. украинских подростков, прикрываясь программой Университетские перемены.

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Теперь эксперты Института изучения войны не смогли обойти вниманием стремление оккупантов “оздоровить” украинских детей в “летних лагерях”.

Так, 27 апреля первый заместитель министра образования России Александр Бугаев заявил, что около 53 тыс. украинских детей “проведут летние каникулы” в детских лагерях на временно оккупированной территории Украины и в России.

А неделю назад так называемый глава “ДНР” Денис Пушилин анонсировал отправку 2,5 тыс. детей в лагеря:

Артек и Алые Паруса (во временно оккупированном Крыму);

Красная гвоздика (на пока захваченной территории Запорожской области);

Орляк и Смена (в Краснодарском крае РФ).

Также, по словам Пушилина, на территории разных регионов РФ будут “отдыхать” (вероятно, речь идет о пребывании в разных летних лагерях) 13 тыс. детей.

Американские аналитики уверены: в эти летние лагеря российские оккупационные власти как принудительно вывозят, так и депортируют украинских детей, что достигает уровня нарушения международного права.

Следует отметить, что международное право заметно различает понятия “принудительная депортация” и “депортация”.

Так, первое понятие охватывает случаи принудительного перемещения людей оккупационными властями в пределах международно признанных национальных границ (т. е. в пределах международно признанной территории Украины).

Второе понятие охватывает принудительный вывоз людей за пределы национальных границ.

Такие летние лагеря то ли в оккупированной Украине, то ли в России, продолжают в ISW, являются лагерями перевоспитания.

– Задачей таких “лагерей” является индоктринация украинских детей (то есть лишение их национальной идентичности) путем академического обучения, военной подготовки и “военно-патриотического” воспитания, – отмечают аналитики.

Российская оккупационная власть, убеждены эксперты, не только наращивает масштабы этих депортаций, но и таким образом воплощает в жизнь долгосрочную стратегию лишения украинских детей их национальной идентичности и русификации оккупированной территории Украины.

– Эти усилия согласуются с более широкой кампанией Кремля по уничтожению украинской идентичности путем ассимиляции следующего поколения украинцев, искажения украинской исторической памяти, “стирания” украинского языка, а также приучения детей к лояльности к российскому государству, – подытожили в ISW.

Следует отметить, что, согласно официальным данным портала Дети войны, Россия депортировала, похитила или незаконно переместила 19 546 украинских детей.

К слову, сегодня, 29 апреля, в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 12170, который призван регулировать уголовные наказания за совершение военных преступлений против детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 161-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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