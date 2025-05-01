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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Затримано чоловіка, який намагався викрасти шестирічну дівчинку на Київщині

Жителя Київщини затримано за спробу викрадення шестирічної дівчинки

Затримано 39-річного раніше судимого жителя Київської області за спробу викрадення шестирічної дівчинки.

Спроба викрадення дитини на Київщині

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, підозрюваний в одному з сіл Фастівського району, перебуваючи за кермом автомобіля, помітив шестирічну дівчинку, що йшла вулицею без супроводу дорослих.

За даними слідства, чоловік під’їхав до дитини, схопив та затягнув дівчинку до салону авто, закрив їй рота рукою, щоб вона не змогла покликати на допомогу.

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Проте дитині вдалося вирватися з автомобіля та втекти.

Раніше судимому 39-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на незаконне позбавлення волі та викрадення малолітньої дівчинки (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

Чоловіка затримали правоохоронці. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі слідчі перевіряють причетність підозрюваного до інших подібних злочинів на території Київської області.

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Фото: Київська обласна прокуратура

Викрадення, Київська область, Прокуратура Київської області, Фастів
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