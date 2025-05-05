На окраине Изюма — масштабный пожар: детонируют оставленные врагом боеприпасы

Масштабный пожар вблизи Изюма, вспыхнувший более суток назад из-за обстрела российскими войсками из РСЗО лесных массивов, утром удалось локализовать. Однако постоянная детонация боеприпасов, оставленных во время оккупации, может расширить площадь возгорания.

Об этом рассказал руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Пожар под Изюмом: что известно

— Горит около 85 га лесных насаждений. По состоянию на 05:00 пожар фактически локализован силами ГСЧС, однако он непредсказуем, поскольку не прекращается детонация вражеских боеприпасов, оставленных во время оккупации Изюма и в целом района, — пояснил он.

Кроме того, по его словам, неблагоприятная погода — сильные порывы ветра — может увеличить площадь возгорания на несколько десятков гектаров.

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— Населенные пункты, расположенные вблизи эпицентра пожара, под усиленным вниманием и контролем. Несколько улиц уже были отселены и эвакуированы. Наготове эвакуационные средства, — добавил Синегубов.

В ГСЧС говорят, что ликвидация пожара на территории Песчанского лесничества и населенного пункта продолжается.

По данным спасателей, произошло возгорание крыш двухэтажного жилого дома, частного дома, четырех гаражей, девяти хозяйственных построек, складских и производственных зданий, а также древесина на территории площадки лесхоза.

Но, к счастью, жертв и постраждавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 167-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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