Ночью РФ сбросила авиабомбы на Купянск: есть раненые и масштабные разрушения

Сегодня ночью 4 мая российская авиация ударила по жилым кварталам города Купянск, что на Харьковщине.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Авиаудар по Купянску 4 мая: что известно

В результате попаданий авиабомб произошли пожары и серьезные разрушения жилых домов и торговых объектов. Загорелись четыре частных дома на общей площади около 400 кв. м. От вражеских авиаударов пострадали три женщины.

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Под угрозой повторных обстрелов на месте попаданий работали 12 спасателей и три единицы техники, включая медицинское подразделение ГСЧС.

Днем ранее россияне сбросили КАБы на здание Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Купянске. На момент удара личный состав как раз выехал на вызов. На территории подразделения находился только один спасатель. К счастью, работник ГСЧС не пострадал.

26 апреля российская авиация нанесла авиаудары по Купянску-Узловому. Оккупанты применили фугасные авиабомбы ФАБ-500. Ударом повреждены более 10 частных жилых домов. Утром 27 апреля спасатели достали из-под завалов тело 88-летнего мужчины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 166-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

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