На околицях Ізюму – масштабна пожежа: детонують залишені ворогом боєприпаси

Масштабну пожежу поблизу Ізюму, яка сплахнула більше доби тому через обстріл російськими військами з РСЗС лісових масивів, вранці вдалося локалізувати. Проте постійна детонація боєприпасів, залишених під час окупації, може розширити площу займання.

Про це розповів керівник Харківскої ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Пожежа під Ізюмом: що відомо

– Палає близько 85 га лісових насаджень. Станом на 05:00 пожежу фактичнго локалізовано силами ДСНС, однак вона непередбачувана, оскільки не припиняється детонація ворожих боєприпасів, залишених під час окупації Ізюму і загалом району, – пояснив він.

Крім того, за його словами, несприятлива погода – сильні пориви вітру – може збільшити площу займання на кілька десятків гектарів.

Зараз дивляться

– Населені пункти, розташовані поблизу епіцентру пожежі, під посиленою увагою і контролем. Декілька вулиць вже було відселено та евакуйовано. Напоготові евакуаційні засоби, – додав Синєгубов.

У ДСНС кажуть, що ліквідація пожежі на території Піщанського лісництва та населеного пункту триває.

За даними рятувальників, сталося займання дахів двоповерхового житлового будинку, приватного будинку, чотирьох гаражів, дев’яви господарчих споруд, складських та виробничих будівець, а також деревина на території майданчика лісгоспу.

Але, на щастя, жертв та постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 167-му добу.

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