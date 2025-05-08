В Польше в Варшавском университете студент топором зарубил женщину, ранен охранник

В Польше 22-летний мужчина напал с топором на 53-летнюю женщину в Варшавском университете, в результате чего она погибла.

Нападение на женщину в Польше — что произошло

Как сообщают польские издания со ссылкой на заявление Варшавского университета, женщина была их сотрудницей и стала жертвой нападения в главном корпусе кампуса.

Утверждается, что нападавший вошел в кампус учебного заведения вечером 7 мая. После этого 22-летний поляк перешел в самый большой лекционный зал университета — здание Auditorium Maximum.

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В результате чрезвычайного происшествия 53-летняя вахтерша умерла на месте. В то же время 39-летний охранник университета, который пытался помочь женщине, получил серьезные ранения.

По словам прокурора, нападавший был студентом третьего курса юридического факультета. Сам он — гражданин Польши, но не из Варшавы. Его мотивы остаются неизвестными.

Как вскоре стало известно, министр юстиции Польши Адам Боднар участвовал в панельной дискуссии в соседнем лекционном зале.

По его словам, он не видел нападения, но потом услышал от сотрудников государственной охраны о чрезвычайном происшествии.

Министр выразил благодарность одному из своих офицеров, который побежал на место нападения, чтобы помочь охраннику университета в борьбе.

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что шокирован таким жутким преступлением в кампусе. По его мнению, нападавшего следует строго наказать за совершенное преступление.

В университете назвали нападение огромной трагедией и заявили, что все шокированы этим убийством. На следующий день, 8 мая, объявили днем траура, поэтому занятия не проводились.

Университет планировал также провести ежегодный музыкальный фестиваль Juwenalia 9 и 10 мая, но мероприятие отменено.

Ректор Варшавского университета выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшей женщины.

Источник : BBC

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