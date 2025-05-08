У Польщі у Варшавському університеті студент сокирою зарубав жінку, поранений охоронець

У Польщі 22-річний чоловік напав з сокирою на 53-річну жінку в Варшавському університеті, внаслідок чого вона загинула.

Напад на жінку в Польщі – що сталося

Як повідомляють польські видання з посиланням на заяву Варшавського університету, жінка була їхньою співробітницею та стала жертвою нападу в головному корпусі кампусу.

Стверджується, що нападник увійшов до кампусу навчального закладу ввечері 7 травня. Після цього 22-річний поляк перейшов до найбільшої лекційної зали університету – будівлі Auditorium Maximum.

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Внаслідок надзвичайної події 53-річна вахтерка померла на місці. Водночас 39-річний охоронець університету, який намагався допомогти жінці, дістав серйозні поранення.

За словами прокурора, нападник був студентом третього курсу юридичного факультету. Сам він – громадянин Польщі, але не з Варшави. Його мотиви залишаються невідомими публічно.

Як згодом стало відомо, міністр юстиції Польщі Адам Боднар брав участь у панельній дискусії в сусідньому лекційному залі.

За його словами, він не бачив нападу, але потім почув від співробітників державної охорони про надзвичайну подію.

Міністр висловив подяку одному зі своїх офіцерів, який побіг на місце нападу, щоб допомогти охоронцю університету в боротьбі.

Мер Варшави Рафал Тшасковський заявив, що шокований таким моторошним злочином у кампусі. На його думку, нападника варто суворо покарати за скоєний злочин.

В університеті назвали напад величезною трагедією та заявили, що всі шоковані цим вбивством. Наступного дня, 8 травня, оголосили днем жалоби, тому заняття не проводилися.

Університет планував також провести щорічний музичний фестиваль Juwenalia 9 та 10 травня, але захід врешті скасовано.

Ректор Варшавського університету висловив глибокі співчуття родині та близьким загиблої жінки.

Джерело : BBC

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