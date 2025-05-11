В отеле Кракова нашли мертвыми двух украинцев: что произошло

В Польше в отеле города Краков на улице Реймонта обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства.

Обращение в полицию относительно того, что в одном из номеров гостиницы нашли мертвых мужчину, поступило 10 мая. Известно, что гостиница работает при студенческом общежитии.

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В отеле Кракова двух украинцев нашли мертвыми

Следователи установили, что один из погибших 58-летний гражданин Украины, который проживает в этом номере в течение последних двух лет.

Впоследствии комиссар Петр Шпех из ГУ муниципальной полиции Кракова в интервью телеканалу TVN24 сообщил, что второй мужчина – тоже украинец.

В полиции Rmf24 отметили, что один из них был известен персоналу гостиницы, поскольку около двух лет снимал там номер. По предварительной информации, один из мужчин был убит, а другой покончил жизнь самоубийством.

— Прежде всего речь может идти о так называемом расширенном самоубийстве, то есть о ситуации, когда человек убивает кого-то, а потом накладывает на себя руки, — заявила в интервью телеканалу TVN24 пресс-секретарь воеводского коменданта полиции в Кракове Катажина Цисло.

По решению прокурора оба тела направлены на экспертизу, после чего станет известен механизм смерти, а также время смерти обоих людей.

Пока украинские власти эту информацию не комментировали.

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