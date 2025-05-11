У готелі Кракова знайшли мертвими двох українців: що сталося

У Польщі у готелі міста Краків на вулиці Реймонта знайшли тіла двох чоловіків.

Про це інформує поліція Малопольського воєводства.

Звернення до поліції щодо того, що в одному з номерів готеля знайшли мертвих чоловік, надійшло 10 травня. Відомо, що готель працює при студентському гуртожитку.

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Слідчі встановили, що один із загиблих 58-річний громадянин України, який мещкав у цьому номері протягом останніх двох років.

Згодом комісар Пьотр Шпех із ГУ муніципальної поліції Кракова в інтерв’ю телеканалу TVN24 повідомив, що другий чоловік – також українець.

У поліції Rmf24 зазначили, що один із них був відомий персоналу готелю, оскільки близько двох років знімав там номер. За попередньою інформацією, одного з чоловіків було вбито, а інший покінчив життя самогубством.

– Насамперед мова може йти про так зване розширене самогубство, тобто про ситуацію, коли людина вбиває когось, а потім накладає на себе руки, – заявила в інтерв’ю телеканалу TVN24 прессекретарка воєводського коменданта поліції в Кракові Катажина Цісло.

За рішенням прокурора обидва тіла направлені на експертизу, після чого стане відомий механізм смерті, а також час смерті обох людей.

Наразі українська влада цю інформацію не коментувала.

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