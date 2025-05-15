Взрывы в Ивано-Франковске: город атаковали российские дроны

Взрывы в Ивано-Франковске прогремели утром 15 мая — ПВО работала по российским дронам.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

Взрывы 15 мая в Ивано-Франковске: что известно

По его словам, в результате атаки дронов гражданская инфраструктура не пострадала.

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Также, предварительно, обошлось без погибших и раненых.

Воздушная тревога в регионе из-за угрозы вражеских БПЛА объявлена около 04:40, а взрывы, по данным СМИ, раздавались с 05:20 утра.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также подтвердила, что враг атаковал Прикарпатье ударными беспилотниками с разных направлений.

— Работали наши Силы противовоздушной обороны. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, — добавила она.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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