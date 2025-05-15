Взрывы в Ивано-Франковске: город атаковали российские дроны
Взрывы в Ивано-Франковске прогремели утром 15 мая — ПВО работала по российским дронам.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Взрывы 15 мая в Ивано-Франковске: что известно
По его словам, в результате атаки дронов гражданская инфраструктура не пострадала.
Также, предварительно, обошлось без погибших и раненых.
Воздушная тревога в регионе из-за угрозы вражеских БПЛА объявлена около 04:40, а взрывы, по данным СМИ, раздавались с 05:20 утра.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук также подтвердила, что враг атаковал Прикарпатье ударными беспилотниками с разных направлений.
— Работали наши Силы противовоздушной обороны. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, — добавила она.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.