Вибухи в Івано-Франківську: місто атакували російські дрони

Вибухи в Івано-Франківську пролунали вранці 15 травня – ППО працювала по російських дронах.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Вибухи 15 травня у Івано-Франківську: що відомо

За його словами, внаслідок атаки дроніва цивільна інфраструктура не постраждала.

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Також, попередньо, обійшлося без загиблих і поранених.

Повітряна тривога в регіоні через загрозу ворожих БПЛА оголошена близько 04:40, а вибухи, за даними ЗМІ, лунали з 05:20 ранку.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук також підтвердила, що ворог атакував Прикарпаття ударними безпілотниками з різних напрямків.

– Працювали наші Сили протиповітряної оборони. На щастя, обійшлося без постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється, – додала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 177-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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