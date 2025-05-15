РФ атаковала Украину 110 дронами: сколько БпЛА ликвидировала ПВО

Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 110 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов.

Ночная атака на Украину 15 мая: что известно

Ночная атака на Украину 15 мая была из четырех направлений – российских Брянска, Курска, Орла и Миллерово.

Оттуда, начиная с полуночи, россияне запустили 110 дронов.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 62 БпЛА.

Приземлили их на Востоке, Севере, Западе и в Центре страны.

29 дронов-имитаторов локационно утрачены (обошлось без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Полтавщина, Киевщина и Ивано-Франковская область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.