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Татьяна Забожко, редактор ленты

Взрывы в Ровенской области: над регионом маневрирует Шахед

Shahed-136/131
Фото: Depositphotos

Взрывы в Ровенской области 15 мая являются результатом дроновой атаки РФ.

Взрывы в Ровенской области 15 мая: что известно

Взрывы в Ровенской области 15 мая раздались около шести утра.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударный беспилотник типа Shahed зафиксирован на границе Волынской и Ровенской областей.

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