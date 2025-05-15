Взрывы в Ровенской области: над регионом маневрирует Шахед

Взрывы в Ровенской области 15 мая являются результатом дроновой атаки РФ.

Взрывы в Ровенской области 15 мая: что известно

Взрывы в Ровенской области 15 мая раздались около шести утра.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударный беспилотник типа Shahed зафиксирован на границе Волынской и Ровенской областей.

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