Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывы в Ровенской области: над регионом маневрирует Шахед
Взрывы в Ровенской области 15 мая являются результатом дроновой атаки РФ.
Взрывы в Ровенской области 15 мая: что известно
Взрывы в Ровенской области 15 мая раздались около шести утра.
По данным Воздушных сил ВСУ, ударный беспилотник типа Shahed зафиксирован на границе Волынской и Ровенской областей.
Сейчас смотрят
Держит вражеский дрон курс на западе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 177-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.