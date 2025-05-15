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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Рівненській області: над регіоном маневрує Шахед

Shahed-136/131
Фото: Depositphotos

Вибухи в Рівненській області 15 травня є наслідком дронової атаки РФ.

Вибухи в Рівненській області 15 травня: що відомо

Вибухи в Рівненській області 15 травня пролунали близько шостої ранку.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ударний безпілотник типу Shahed зафіксований на межі Волинської та Рівненської областей.

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