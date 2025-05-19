В Дарницком районе Киева двое мужчин стреляли из окна Audi

Столичные полицейские задержали двух мужчин, стрелявших из автомобиля Audi в Дарницком районе Киева.

Стрельба из Audi в Дарницком районе Киева: что известно

О стрельбе из Audi в Дарницком районе Киева 19 мая правоохранители узнали во время мониторинга социальных сетей.

Полицейские зафиксировали, что двое злоумышленников стреляют из пистолета прямо во время поездки в авто.

Сейчас смотрят

К счастью, во время инцидента никто из граждан не пострадал.

Водителя и пассажира Audi правоохранители задержали в течение часа в ресторане недалеко от места происшествия и изъяли у них пистолет.

Злоумышленников – киевлян в возрасте 22 и 33 лет – привезли в Дарницкое управление полиции.

Там с ними сейчас общаются следователи.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Санкция статьи предусматривает до семи лет тюрьмы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.