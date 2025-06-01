Массовые беспорядки во Франции после победы ПСЖ: есть погибшие и сотни задержанных

В Париже вспыхнули стычки с фанатами ПСЖ, которые начали праздновать победу команды еще до финального свистка матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. В результате столкновений правоохранители задержали 559 человек, а также погибли два человека.

Обновлено 1 июня.

Le Figaro пишет, что были задержаны 559 человек, в том числе 491 в Париже, из них 320 — взяли под стражу.

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Среди погибших — 17-летний подросток в городе Дакс и мужчина, которого сбил автомобиль в Париже.

Пострадали 192 человека, в том числе 22 полицейских и семь пожарных. Также произошло 692 пожара, подожжено 264 авто.

Стычки в Париже во время финала Лиги чемпионов

Как сообщают французские СМИ, когда Пари Сен-Жермен уверено вел в финале Лиги чемпионов против Интера, в Париже начались столкновения с полицией.

Болельщики массово вышли на улицы, несмотря на то, что тогда матч еще не был завершен.

Утверждается, что в столице Франции заранее готовились к такому сценарию. Известно, что витрины магазинов и кафе в Париже были забиты.

Однако в некоторых районах фанаты вступили в столкновения с правоохранителями, отметили французские издания, а те в ответ применили слезоточивый газ. В итоге центр Парижа перекрыли правоохранители.

Немецкая газета Bild сообщила, что болельщики Интера также бросали камни на станцию метро Fröttmaning, которая является ближайшей к стадиону Альянц-Арена в Мюнхене, где проходил финал Лиги чемпионов.

На другом видео, опубликованном в социальных сетях, зафиксировали стычку между болельщиками обеих команд в поезде, где болельщики в футболках ПСЖ и Интера соответственно наносили удары друг другу.

Источник : The Telegraph

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