Масові заворушення у Франції після перемоги ПСЖ: є загиблі та сотні затриманих

У Парижі спалахнули сутички з фанатами ПСЖ, які почали святкувати перемогу команди ще до фінального свистка матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25. Внаслідок сутичок правоохоронці затримали 559 осіб, а також загинули двоє людей.

Оновлено 1 червня.

Le Figaro пише, що було затримано 559 осіб, зокрема 491 у Парижі, з них 320 – взяли під варту.

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Серед загиблих – 17-річний підліток у місті Дакс і чоловік, якого збив автомобіль у Парижі.

Постраждали 192 людини, зокрема 22 поліцейських і семеро пожежників. Також сталося 692 пожежі, підпалено 264 авто.

Сутички в Парижі під час фіналу Ліги чемпіонів

Як повідомляють французькі ЗМІ, коли Парі Сен-Жермен упевнено вів у фіналі Ліги чемпіонів проти Інтера, у Парижі почалися сутички з поліцією.

Вболівальники масово вийшли на вулиці, попри те, що тоді матч ще не був завершений.

Стверджується, що у столиці Франції заздалегідь готувалися до такого сценарію. Відомо, що вітрини магазинів і кафе у Парижі були забиті.

Однак у деяких районах фанати вступили в сутички з правоохоронцями, зазначили французькі видання, а ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Врешті центр Парижа перекрили правоохоронці.

Німецька газета Bild повідомила, що вболівальники Інтера також кидали каміння на станцію метро Fröttmaning, яка є найближчою до стадіону Альянц-Арена у Мюнхені, де відбувався фінал Ліги чемпіонів.

На іншому відео, опублікованому в соціальних мережах, зафіксували сутичку між уболівальниками обох команд у потязі, де вболівальники у футболках ПСЖ та Інтера відповідно завдавали ударів одне одному.

Джерело : The Telegraph

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