В Житомире мужчина бросил гранату в толпу: его задержали
В Житомире задержали мужчину, который вечером 30 мая бросил боевую гранату в толпу. В результате этого ранения получили шесть человек.
Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.
Сообщено о подозрении мужчине, который бросил гранату в толпу
30 мая около 23:00 в Житомире между 35-летним местным жителем и группой из четырех мужчин возникла ссора из-за личной неприязни.
После этого мужчина пошел домой, взял ручную боевую гранату и вернулся, чтобы отомстить. Он бросил гранату в сторону оппонентов.
В результате действий фигуранта четверо участников конфликта и двое случайных прохожих получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинские учреждения города.
Правоохранители быстро задержали злоумышленника.
— По процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Житомира в законченном покушении на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 УКУ), — говорится в сообщении прокуратуры.
Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: Житомирская областная прокуратура