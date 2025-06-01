В Житомире мужчина бросил гранату в толпу: его задержали

В Житомире задержали мужчину, который вечером 30 мая бросил боевую гранату в толпу. В результате этого ранения получили шесть человек.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

Сообщено о подозрении мужчине, который бросил гранату в толпу

30 мая около 23:00 в Житомире между 35-летним местным жителем и группой из четырех мужчин возникла ссора из-за личной неприязни.

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После этого мужчина пошел домой, взял ручную боевую гранату и вернулся, чтобы отомстить. Он бросил гранату в сторону оппонентов.

В результате действий фигуранта четверо участников конфликта и двое случайных прохожих получили множественные минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинские учреждения города.

Правоохранители быстро задержали злоумышленника.

— По процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Житомира в законченном покушении на умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 УКУ), — говорится в сообщении прокуратуры.

Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: Житомирская областная прокуратура

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