У Житомирі чоловік кинув гранату в натовп: його затримали

У Житомирі затримали чоловіка, який увечері 30 травня кинув бойову гранату в натовп. Унаслідок цього поранення дістали шестеро людей.

Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Повідомлено про підозру чоловіку, який кинув гранату в натовп

30 травня близько 23:00 у Житомирі між 35-річним місцевим жителем і групою з чотирьох чоловіків виникла сварка через особисту неприязнь.

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Після цього чоловік пішов додому, взяв ручну бойову гранату і повернувся, щоб помститися. Він кинув гранату в бік опонентів.

Унаслідок дій фігуранта четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих дістали множинні мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили до медичних закладів міста.

Правоохоронці швидко затримали зловмисника.

– За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомлено про підозру жителю Житомира у закінченому замаху на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1,5 ч. 2 ст. 115 ККУ), – йдеться у повідомленні прокуратури.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Зараз розглядають питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Джерело: Житомирська обласна прокуратура

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