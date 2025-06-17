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В Киеве достали тело погибшего сына, которого целый день ждали родители

Обстріл Києва 17 червня
Фото: Getty Images

В Киеве из-под завалов разрушенного обстрелом многоэтажного жилого дома спасатели достали тело погибшего сына, известия о котором целый день ждали родители.

Обстрел Киева 17 июня: что известно о родителях, ждавших сына

Двое родителей находились на месте российского удара в Соломенском районе Киева, где разрушен целый подъезд, ожидая разбора завалов.

Однако журналисты с места происшествия сообщают, что вечером спасатели достали тело их погибшего сына.

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Ранее в социальных сетях распространяли информацию о том, что его якобы нашли живым, однако она, к сожалению, не подтвердилась.

В ночь на 17 июня российская армия обстреляла Киев, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, пострадали еще 117 людей.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, ночью под комбинированной атакой России оказались 27 локаций в Киеве.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что для атаки на столицу российские войска запустили 175 дронов, более 14 крылатых и по меньшей мере две баллистические ракеты.

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Источник: Радио Свобода

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