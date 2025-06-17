У Києві дістали тіло загиблого сина, на якого цілий день чекали батьки

У Києві з-під завалів зруйнованого обстрілом багатоповерхового житлового будинку рятувальники дістали тіло загиблого сина, на звістку про якого цілий день чекали батьки.

Обстріл Києва 17 червня: що відомо про батьків, які чекали на сина

Двоє батьків перебували на місці російського удару в Солом’янському районі Києва, де зруйновано цілий під’їзд, очікуючи на розбирання завалів.

Проте журналісти з місця події повідомляють, що надвечір рятувальники дістали тіло їхнього загиблого сина.

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Раніше у соціальних мережах поширювали інформацію про те, що його нібито знайшли живим, проте вона, на жаль, не підтвердилася.

У ніч на 17 червня російська армія обстріляла Київ, внаслідок чого загинули щонайменше 14 людей, постраждали ще 117 осіб.

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, вночі під комбінованою атакою Росії опинилися 27 локацій у Києві.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що для атаки на столицю російські війська запустили 175 дронів, понад 14 крилатих і щонайменше дві балістичні ракети.

Джерело : Радіо Свобода

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