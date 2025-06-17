Мясник в Кремле никого не обманет: реакция лидеров на обстрел Украины 17 июня

Иностранные лидеры и дипломаты осудили массированную атаку России по городам Украины ударными дронами и ракетами в ночь на 17 июня.

Обстрел Украины 17 июня — реакция лидеров

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский обстрел, призвав укрепить противовоздушную оборону Украины. По ее словам, российским террором осуществляется хладнокровное и систематическое насилие.

Она подчеркнула, что Молдова осуждает эту жестокость, поэтому нужны немедленные и решительные действия, ведь каждое промедление усиливает страну-агрессора.

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Жестокость и цинизм российского диктатора Владимира Путина не имеют границ, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро после ночного обстрела.

— Кремлю, который хочет установить мир на Ближнем Востоке: начните с Украины. Соболезнования семьям, — отметил он.

В то же время в Норвегии подтвердила твердую поддержку Украины. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что эта атака обнажает безжалостный подход России к ведению войны.

— В результате массированных и жестоких российских ударов прошлой ночью погибли и получили ранения мирные жители по всей Украине, особенно в Киеве. Норвегия твердо стоит вместе с партнерами в поддержке борьбы Украины за свободу, — обратил внимание он.

Важность дальнейшей поддержки Украины

Отказ от иллюзий относительно Российской Федерации и продолжение поддержки Украины — это путь к миру, убеждена министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она назвала Путина мясником в Кремле, истинное намерение которого заключается в том, чтобы продолжать бомбить и убивать детей и женщин для порабощения Украины. Однако Браже подчеркнула, что российский диктатор никого не обманет.

Эта массированная атака является еще одним четким сигналом того, что Путин не воспринимает переговоры или мир серьезно — за это расплачиваются мирные жители, заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

По его словам, всю ночь российские ракеты обстреливали Киев и другие города, поэтому необходимо продолжать полную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил соболезнования тем, кто страдает из-за недостаточного давления на Путина.

По его мнению, только сильное, длительное экономическое и политическое давление на Россию может положить конец смертям и разрушениям.

Он отметил, что обстрел Киева сегодня, 17 июня, был одним из самых жестоких.

Немедленно нужно принять 18-й пакет санкций Европейского Союза против России после ударов по Украине, считает министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его мнению, выжидательная позиция или просто надежда на мир не остановит Кремль.

Глава МИД Литвы обратил внимание, что сама Россия является первопричиной агрессии, которая должна быть устранена без промедлений. Он считает, что пакет санкций ЕС должен нанести удар по российской экономике.

РФ не прекращает ударов по Украине, несмотря на внимание к обострению на Ближнем Востоке

Несмотря на внимание мира к обострению конфликта на Ближнем Востоке, Россия не прекращает массированных ударов по территории Украины, заявили в Министерстве иностранных дел Германии.

Там утверждают, что это еще одно свидетельство того, что Кремль прикрывается дипломатией, используя ее как инструмент для сокрытия истинных намерений.

Путин не ищет мирного решения, ведь его цель — капитуляция Украины, отметили в МИД Германии, добавив, что будут усиливать давление на Россию.

Министерство иностранных дел Польши отметило, что РФ продолжает интенсивные атаки по украинским городам, нацеливаясь на жилые районы, образовательные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Только твердая позиция может заставить Москву прекратить террористические акты, убеждены в МИД Польши.

Недавно Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что российский комбинированный обстрел в ночь на 17 июня, вероятно, является самой смертоносной атакой на Киев за почти год.

Завтра, 18 июня, в Киеве объявили День траура, чтобы почтить память погибших в результате массированного обстрела России.

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